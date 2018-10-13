18-летняя Даяна Ястремская – в финале турнира в Гонконге!

Спорт

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (102-я ракетка в мировом женском рейтинге) вышла в финал турнира в Гонконге с призовым фондом 750 тысяч долларов. На пути к решающему матчу наша соотечественница одолела опытную Чжан Шуай из Китая (40-я).

Нынешний турнир складывается для 18-летней одесситки сверхуспешно — ранее дальше четвертьфинала на соревнованиях под эгидой WTA. И, судя по настрою Даяны, которая одну за другой расправляется со своими соперницами, можно ожидать завоевания и первого серьезного трофея на взрослом уровне.

Что касается матча с Чжан Шуай, то, хоть он и был выигран в двух сетах (7:5, 6:4), но складывался очень непросто для украинки — наша соотечественница уступала по ходу каждой из партий, но находила в себе силы и переламывала их ход.

За свои старания Ястремская заработала 81 тысячу 251 доллар и ожидает свою соперницу по финалу, которой станет победительница другого полуфинала между испанкой Гарбинье Мугурузой (13-я) и Ван Цян из Китая (24-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина в матче, растянувшемся на два дня, впервые в карьере уступила китаянке Ван Цян.

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