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Трагедия в Гималаях: снежная буря убила девятерых альпинистов и их проводников
В Гималаях из-за ухудшения погодных условий погибли альпинисты из Южной Кореи и их непальские проводники. Среди погибших — и Ким Чанг-Хо, который покорил все 14 восьмитысячников мира без использования кислородных баллонов.
Альпинисты погибли на горе Гурья-Гимал в Непале. Причиной смерти южнокорейских альпинистов и непальских проводников стала сильная снежная буря, которая накануне разрушила их лагерь на высоте 3500 метров, сообщает DW.
Группа состояла из девяти человек — пятерых покорителей вершин из Южной Кореи и четырех непальских проводников. Они ожидали в лагере благоприятной погоды, чтобы взойти на гору высотой 7193 метра.
«Мы предполагаем, что инцидент произошел из-за урагана, так как деревья и палатки были разбиты. Даже тела были разбросаны», — сообщил представитель местной полиции.
Одного из южнокорейских альпинистов ранее считали пропавшим без вести, однако впоследствии в полиции отметили, что на момент снежной бури он был в лагере и, очевидно, тоже погиб.
Как писали «ФАКТЫ», в августе в Таджикистане разбился вертолет Ми-8 с 15 альпинистами на борту. Они возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на Пик Исмоила Сомони.
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