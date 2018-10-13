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Любителя пьяной езды уволили из Генпрокуратуры
Из Генпрокуратуры уволили следователя, пойманного пьяным за рулем в декабре прошлого года. Такое решение приняла Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров. В комиссии сочли неубедительными оправдания прокурора и его версию событий.
Старшего следователя управления ГПУ Виталия Гузя остановили патрульные 28 декабря 2017 года. Водитель оказался нетрезвым: алкотестер показал 1,33 промилле. На Гузя был составлен протокол. В апреле состоялся суд и водитель был признан виновным в нарушении правил, но дело закрыли из-за истечения срока давности.
Как сообщает 368.media, руководство Генпрокуратуры настояло, чтобы скандальный инцидент был изучен дисциплинарной комиссией. На заседании комиссии была заслушана альтернативная версия инцидента. Прокурор указывал на якобы имевшие место нарушения процедуры полицейскими: неуказание причин остановки, принуждение к анализу на алкотестере. Комиссия, выслушав все стороны, решила, что следователь должен быть уволен из органов Генпрокуратуры.
Напомним, случаи, когда на дорогах ловят мертвецки пьяных водителей, похоже, становятся обыденностью. Очередной инцидент зафиксирован 10 октября на Оболони в Киеве: водитель, вышедший из машины после ДТП, дышал перегаром и с трудом понимал, где находится.
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