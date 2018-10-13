Кораблекрушение у берегов Крыма: экипаж затонувшего судна удалось спасти

Происшествия

Утром 13 октября в Черном море случилось новое ЧП с грузовым судном. В 92 километрах от крымского побережья затонул сухогруз. Экипажу удалось спастись — они воспользовались спасательным плотом, а затем моряков подобрал проходивший рядом танкер.

Судно следовало с грузом металлолома, и именно неправильная погрузка могла стать причиной трагедии, сообщает «Дождь». Сухогруз дал крен и затонул. Глубина моря в этом месте достигает 1,9 км.

На борту сухогруза находились восемь моряков — граждане Турции и Азербайджана. Судно ходило под флагом Панамы.

Напомним, 9 октября в Азовском море случилось ЧП с сухогрузом турецкой компании, стоявшим в ожидании разрешения на проход по Керченскому проливу. Судну потребовалась откачка воды и ремонтные работы.

Фото архив marinetraffic.com

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