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Кораблекрушение у берегов Крыма: экипаж затонувшего судна удалось спасти
Утром 13 октября в Черном море случилось новое ЧП с грузовым судном. В 92 километрах от крымского побережья затонул сухогруз. Экипажу удалось спастись — они воспользовались спасательным плотом, а затем моряков подобрал проходивший рядом танкер.
Судно следовало с грузом металлолома, и именно неправильная погрузка могла стать причиной трагедии, сообщает «Дождь». Сухогруз дал крен и затонул. Глубина моря в этом месте достигает 1,9 км.
На борту сухогруза находились восемь моряков — граждане Турции и Азербайджана. Судно ходило под флагом Панамы.
Напомним, 9 октября в Азовском море случилось ЧП с сухогрузом турецкой компании, стоявшим в ожидании разрешения на проход по Керченскому проливу. Судну потребовалась откачка воды и ремонтные работы.
Фото архив marinetraffic.com
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