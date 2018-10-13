Климкин — закарпатским венграм: в вопросе языка обратной дороги нет

Политика

Украина не пойдет на выполнение ультиматумов Венгрии и не будет менять нормы закона о языке в школах, в том числе в школах Закарпатья. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин после встречи с Обществом венгерской культуры Закарпатья.

По словам Климкина, Украинское государство не откажется от планов принести «больше Украины» в Закарпатье. Эти планы не нужно воспринимать как желание ассимилировать закарпатских венгров или лишить их национальной идентичности. Новый закон глава МИД называет шансом изучить украинский язык и получить больше знаний об Украине. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Дороги назад у нас нет, в том числе по (языку) образования», — подчеркнул министр.

Комментируя еще один громкий украинско-венгерский скандал с обнародованием списка украинских госслужащих, получивших венгерское гражданство, Климкин призвал все стороны к сдержанности.

Глава МИД подчеркнул, что нужно выполнять закон о запрете принятия на госслужбу лиц с двойным гражданством. Практику массовой раздачи венгерских паспортов Климкин также осуждает. Одновременно он призывает не ставить фигурантов списка в одном ряду с государственными преступниками. «Я категорически против, чтобы показывать на венгров пальцем как на предателей, или травить венгров, или обвинять их в сепаратизме. Меня беспокоит, что появляется сравнение венгров, получивших второе гражданство, и преступников, которые борются против Украины», — объяснил свою позицию министр.

Напомним, ранее блогер Алексей Арестович предсказал, что кризис в отношениях Украины и Венгрии получит развитие. Напряжение в двусторонних отношениях может затянуться на год и больше, и все это время будет представлять серьезную угрозу для безопасности Украины.

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