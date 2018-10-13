У скандального судьи-беглеца арестовали в Украине более ста квартир

Происшествия

Экс-глава Высшего хозяйственного суда Украины Виктор Татьков, сбежавший от следствия в Австрию и запросивший там политическое убежище, оказался опосредственно связанным с более чем сотней объектов недвижимости в Украине.

Подольский районный суд Киева арестовал более 110 объектов недвижимости, принадлежащих окружению Татькова. В списке арестованного есть квартиры и другие помещения, общая площадь арестованного — более 6,5 тыс. квадратных метров. Как сообщает «Судебный репортер», расследованием установлено, что Татьков на незаконные доходы скупал элитную жилую и коммерческую недвижимость, особенно в Киевской и Донецкой области, а также в Европе. Также следствие считает, что незаконные доходы экс-судьи легализовывались с помощью его гражданской жены, певицы Ярославы Красильниковой.

Татьков лишился должности судьи осенью 2016 года, попав под люстрацию. Он выехал за границу якобы на лечение и в Украину уже не вернулся. Экс-судья был объявлен в розыск.

Кроме Генпрокуратуры, бывшими судьями Высшего хозяйственного суда заинтересовалась СБУ. Спецслужба ведет расследование о спонсорстве судьями донбасских террористов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter