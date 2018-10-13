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Порошенко уволил Полторака с военной службы
Президент Петр Порошенко уволил министра обороны Степана Полторака с военной службы. Генерал армии Полторак подал соответствующий рапорт, а президент его принял.
Глава государства объяснил, что по закону с 1 января 2019 года должность министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо. Следовательно Полтораку предложено продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра.
О новшествах в оборонном ведомстве президент рассказал, выступая на торжественных мероприятиях при участии военнослужащих. По словам главы государства, после возвращения к гражданской жизни на министре Полтораке остается вся полнота ответственности за обороноспособность страны.
Отдельно Порошенко обметил, что благодарен министру Полтораку за безупречную военную службу и ценит вклад главы Минобороны в возрождение Вооруженных Сил Украины. Полтораку был вручен орден Богдана Хмельницкого первой степени.
Напомним, положение о гражданском министре обороны Украины закреплено в законе «О национальной безопасности». Закон был согласован с партнерами по НАТО. Положение о том, что министр обороны должен быть гражданским, является стандартом для стран Альянса.
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