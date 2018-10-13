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Националисты указали памятник в Киеве, который намерены осквернить 14 октября
14 октября в День защитника Украины националистические движения планируют повредить памятник генералу Ватутину в Киеве. Монумент расположен в центре города в Мариинском парке и регулярно становится объектом атак, учитывая роль Ватутина в боях за Киев во время Второй мировой войны.
Инициаторами акции стали добровольческое движение ОУН, «Черный комитет», «Белый молот», ОО «Смуга». Они называют монумент Ватутину «сатанинским идолом» и намерены «максимально повредить» памятник.
Напомним, ранее украинский политик и историк Николай Томенко заявил, что спланированные Ватутиным военные операции повлекли столько ненужных жертв, что генерал «должен быть проклят», а не причислен к героям.
Монумент Ватутину был установлен в Киеве в 1948 году. Находится памятник возле здания Верховной Рады, при входе в Мариинский парк со стороны улицы Грушевского.
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