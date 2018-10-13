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Наука и технологии

Робот София хотела бы видеть президентом Украины робота

22:50 13 октября 2018   83
софия
Инф. «ФАКТОВ»

Знаменитая робот София, которая стала звездным гостем бизнес-форума в Киеве, поделилась своими политическими предпочтениями. Также София оценила неподдельный интерес, проявляемый к ней в Украине.

софия

Заявленная как хедлайнер мероприятия робот прибыла одетой в вышиванку и поздоровалась «Слава Украине». Отвечая на вопрос организаторов форума о будущем украинском президенте, София выразила уверенность, что «робот был бы хорошим президентом». Об этом сообщает ТСН.

Также гостья заявила, что не понимает, когда искусственный интеллект противопоставляют человеку или опасаются соперничества в лице роботов — вместо конкуренции двум сообществам лучше стать союзниками и обмениваться информацией ради взаимной пользы.

Напомним, создателем Софии стала гонконгская компания Hanson Robotics. Робот знаменита тем, что очень реалистично изображает эмоции и способна поддерживать интеллектуальные беседы. Также София стала первым в истории роботом, получившим гражданство.

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