Где смотреть онлайн Украина — Чехия: расписание трансляций матча Лиги наций

Спорт

Во вторник, 16 октября, сборная Украины по футболу сыграет в Харькове третью встречу группового турнира Лиги наций — против команды Чехии, занимающей в рейтинге ФИФА 47-ю позицию (наши на 29-й).

Напомню, что 6 сентября соперники уже встречались друг с другом в городке Угерске-Градиште, и тогда команда Андрея Шевченко вырвала победу на последних минутах (2:1). Вскоре после той неудачи (и разгрома от россиян в товарищеском поединке — 1:5) наставник чехов Карел Яролим был отправлен в отставку, и его место занял 56-летний специалист Ярослав Шилгавы.

В прямой трансляции встречу Украина — Чехия 16 октября покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Начало поединка — в 21:45. Кроме того, на специализированном футбольном канале, начиная с 21:00, эксперты в студии программы «Головна команда» обсудят предстоящий матч, а по его окончании проанализируют итог противостояния.

Кстати, «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи Украина — Чехия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свои прогнозы на матч Лиги наций Украина — Чехия.

Фото ffu.ua



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