Политика

После того, как Вселенский патриархат определился в вопросе автокефалии для Украины, церкви предстоит завершить полное отделение от Москвы, «полное размосковление». Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе молитвенной церемонии на Софийской площади в Киеве.

«Вселенский Патриархат принял решение об автокефалии. Томос будет вручен предстоятелю церкви — достойному, авторитетному, опытному владыке, которого изберет объединенный Архиерейский собор», — еще раз напомнил глава государства решение Весленской патриархии.

Президент поделился способами, как церковь может очиститься от московских агентов влияния. Врага можно узнать по призывам к раздору, противостоянию и насилию. «Как только где увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, это — московская агентура», — подчеркнул президент.

Глава государства заверил, что при создании Единой поместной церкви не будет места силовым методам, но пастве стоит и самой проявить сознательность при выборе конфессии и храма. «Разве могут называться украинскими храмы, где молятся за патриарха РПЦ Кирилла, который, со своей стороны, молится за российское войско, убивающее украинских воинов и гражданское население? Прошу задуматься над этим и паству, и верных этой конфессии», — призвал президент.

Напомним, Вселенский патриархат своим решением провозгласил незаконной московскую аннексию киевской митрополии в конце семнадцатого века. Настоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Филарет и митрополит Макарий были канонически восстановлены в сане. Также Вселенский патриархат принял принципиальное решение об украинской автокефалии и определился с условиями ее предоставления.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter