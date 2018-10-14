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"Полное отделение от Москвы": Порошенко рассказал о будущем украинской церкви
После того, как Вселенский патриархат определился в вопросе автокефалии для Украины, церкви предстоит завершить полное отделение от Москвы, «полное размосковление». Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе молитвенной церемонии на Софийской площади в Киеве.
«Вселенский Патриархат принял решение об автокефалии. Томос будет вручен предстоятелю церкви — достойному, авторитетному, опытному владыке, которого изберет объединенный Архиерейский собор», — еще раз напомнил глава государства решение Весленской патриархии.
Президент поделился способами, как церковь может очиститься от московских агентов влияния. Врага можно узнать по призывам к раздору, противостоянию и насилию. «Как только где увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, это — московская агентура», — подчеркнул президент.
Глава государства заверил, что при создании Единой поместной церкви не будет места силовым методам, но пастве стоит и самой проявить сознательность при выборе конфессии и храма. «Разве могут называться украинскими храмы, где молятся за патриарха РПЦ Кирилла, который, со своей стороны, молится за российское войско, убивающее украинских воинов и гражданское население? Прошу задуматься над этим и паству, и верных этой конфессии», — призвал президент.
Напомним, Вселенский патриархат своим решением провозгласил незаконной московскую аннексию киевской митрополии в конце семнадцатого века. Настоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Филарет и митрополит Макарий были канонически восстановлены в сане. Также Вселенский патриархат принял принципиальное решение об украинской автокефалии и определился с условиями ее предоставления.
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