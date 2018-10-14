- 13:19 Украинцев просят отложить поездки в Португалию
- 13:03 Украинские спортсменки завоевали два «серебра» на Юношеских олимпийских играх
- 12:35 Россию ждут новые санкции из-за дела Скрипаля
- 12:20 18-летняя украинка сенсационно выиграла первый в карьере турнир WTA!
- 12:17 В Киеве пытаются снести памятник Ватутину: все подробности
- 12:13 До ста за 4 секунды: что нужно знать про электрокар Peugeot e-Legend с режимами беспилотной езды
- 12:11 «Двое меня били, а третий стоял на шухере»: избитый сверстниками третьеклассник попал в реанимацию
- 12:00 Американцу дали год условно за секс с выхлопной трубой машины в публичном месте
- 11:55 Украина — Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
- 11:42 Жуткое ДТП с «Мерседесом» в центре Киева: есть погибшие
В Киеве пытаются снести памятник Ватутину: все подробности
В День защитника Украины националистические движения прибыли к памятнику генералу Ватутину в Киеве и пообещали максимально повредить монумент. В Мариинском парке начались столкновения.
Представители радикальных организаций пришли «декоммунизировать» памятник с набором строительных инструментов, стремянками и мотками веревок. Предполагалось, что памятник удастся свалить.
Монумент был взят в тесное кольцо сотрудниками полиции, на месте работали представители «полиции коммуникации» — подразделения, специально созданного для улаживания подобных конфликтов. Активистам не дали приблизиться к постаменту. В итоге участники акции забросали памятник яйцами и пообещали, что рано или поздно «сатанинский идол» все равно упадет.
О своем участии в акции ранее заявили добровольческое движение ОУН, «Черный комитет», «Белый молот», ОО «Смуга».
По пути от метро «Арсенальная» к монументу Ватутину был забросан яйцами еще один памятник — скульптурная группа в честь участников Январского восстания.
Напомним, памятник Ватутину неоднократно становился объектом для акций протеста. Монумент требовали снести из-за роли генерала в боях за Киев во Второй мировой войне. Историки говорят, что военные операции Ватутина повлекли столько ненужных жертв, что «Днепр был красным от крови».
Фото UA: Новини/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.