В Киеве пытаются снести памятник Ватутину: все подробности

Политика

В День защитника Украины националистические движения прибыли к памятнику генералу Ватутину в Киеве и пообещали максимально повредить монумент. В Мариинском парке начались столкновения.

Представители радикальных организаций пришли «декоммунизировать» памятник с набором строительных инструментов, стремянками и мотками веревок. Предполагалось, что памятник удастся свалить.

Монумент был взят в тесное кольцо сотрудниками полиции, на месте работали представители «полиции коммуникации» — подразделения, специально созданного для улаживания подобных конфликтов. Активистам не дали приблизиться к постаменту. В итоге участники акции забросали памятник яйцами и пообещали, что рано или поздно «сатанинский идол» все равно упадет.

О своем участии в акции ранее заявили добровольческое движение ОУН, «Черный комитет», «Белый молот», ОО «Смуга».

По пути от метро «Арсенальная» к монументу Ватутину был забросан яйцами еще один памятник — скульптурная группа в честь участников Январского восстания.

Напомним, памятник Ватутину неоднократно становился объектом для акций протеста. Монумент требовали снести из-за роли генерала в боях за Киев во Второй мировой войне. Историки говорят, что военные операции Ватутина повлекли столько ненужных жертв, что «Днепр был красным от крови».

Фото UA: Новини/Facebook

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