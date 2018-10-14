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Украинцев просят отложить поездки в Португалию
На побережье Португалии обрушился мощный ураган «Лесли». МИД просит украинцев временно воздержаться от поездок в европейскую страну. Всем, кто уже оказался в опасной зоне, рекомендуется по меньшей мере избегать пляжей и больших открытых пространств.
«Лесли» стал одним из самых мощных ураганов в истории Португалии. Скорость ветра достигала 170 км/час. Тысячи домов на побережье остались без электричества. Спасательные службы рекомендуют жителям прибрежном зоны не выходить на улицу и оставаться в помещении.
Учитывая сводки от португальских метеорологов, Министерство иностранных дел Украины рекомендует соотечественникам воздержаться в ближайшее время от посещения отдельных регионов Португалии (Сетубал, Лиссабон, Сантарем, Лейрия, Коимбра, Авейру). Всем гражданам, которые уже находятся в опасной зоне, рекомендуется избегать лесных местностей, пляжей, открытого пространства вне городской застройки. Наилучший вариант — оставаться в помещении, отслеживать новости от местных органов власти и SMS-инструкции спасательных служб. В случае опасности в первую очередь необходимо звонить в спасательные службы Португалии по номеру 112.
Наиболее критичным будет период до 16.00 14 октября. Возможны порывы ветра до 190 км/час, по всему побережью прогнозируются штормовые волны. По всей территории Португалии возможен перенос авиарейсов. К вечеру 14 октября ожидается ослабление урагана.
В посольстве Украины в Португалии открыта «горячая линия» +351 965 088 115. Также в случае необходимости звонить можно на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38−044−238−16−57.
Напомним, украинская диаспора в Португалии является одной из самых многочисленных (на третьем месте). По официальным данным, в стране проживают не менее 37 тыс. украинцев.
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