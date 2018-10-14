Жители популярного украинского курорта перекрыли дорогу в знак протеста (видео)

Происшествия

В Одесской области продолжаются протесты жителей курортной Затоки, возмущенных решением поселкового совета о раздаче земельных участков в пляжной зоне. В воскресенье, 14 октября, сотни людей перекрыли дорогу на соседний город Белгород-Днестровский в районе станции «Солнечная».

Сами участники акции называют ее бессрочной и готовы блокировать трассу до тех пор, пока земельные решения поссовета не будут отменены.

Они пропускают только автомобили скорой помощи, полиции, ГСЧС и частные авто с маленькими детьми.

«Пока ждем секретаря поселкового совета, но вообще, планируем перекрывать, пока они не отменят это решение», — заявила одна из протестующих в интервью одесскому ресурсу Думская.

Ранее недовольные незаконной застройкой планировали заблокировать железную дорогу.

Напомним, в сентябре активисты атаковали незаконную застройку на одесском пляже «Ланжерон», после чего неизвестные совершили покушение на одного из местных активистов.



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