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В России экстренно госпитализировали известного журналиста
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов был экстренно прооперирован в одной из московских клиник, куда его 13 октября доставили на «скорой помощи».
В своем блоге на сайте издания он сообщил, что причиной госпитализации стала острая боль в почке, и что в больнице ему предстоит провести целую неделю.
«Да, меня вчера срочно госпитализировали с острой болью в почке. Да, меня вчера немедленно прооперировали в одной из московских больниц. Да, мне придется неделю понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты Да, операция прошла успешно. И да — чувствую себя относительно неплохо», — написал он, поблагодарив врачам и всем, кто желает ему выздоровления.
Венедиктову в декабре 2018 г. исполнится 63 года. На радиостанции «Эхо Москвы» он работает с августа 1990 года.
Напомним, в августе в Санкт-Петербурге был экстренно госпитализирован известный советский актер Евгений Леонов-Ландышев. У него диагностировали кровоизлияние в мозг.
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