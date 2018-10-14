В России экстренно госпитализировали известного журналиста

Мир

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов был экстренно прооперирован в одной из московских клиник, куда его 13 октября доставили на «скорой помощи».

В своем блоге на сайте издания он сообщил, что причиной госпитализации стала острая боль в почке, и что в больнице ему предстоит провести целую неделю.

«Да, меня вчера срочно госпитализировали с острой болью в почке. Да, меня вчера немедленно прооперировали в одной из московских больниц. Да, мне придется неделю понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты Да, операция прошла успешно. И да — чувствую себя относительно неплохо», — написал он, поблагодарив врачам и всем, кто желает ему выздоровления.

Венедиктову в декабре 2018 г. исполнится 63 года. На радиостанции «Эхо Москвы» он работает с августа 1990 года.

Напомним, в августе в Санкт-Петербурге был экстренно госпитализирован известный советский актер Евгений Леонов-Ландышев. У него диагностировали кровоизлияние в мозг.



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