Украина

Пулеметчицы и снайперы: сколько женщин участвуют в боевых действиях на Донбассе

Участниками боевых действий на Донбассе стали более шести тысяч украинских женщин-военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.

«Более 6 тысяч женщин являются участницами боевых действий, 24 — ранены, 4 погибли. Женщины защищают Украину в войне против российской агрессии на востоке государства как пулеметчицы, снайперки, гранатометчицы, водители боевых машин, медицинские работницы и тому подобное. И поэтому сегодня исключать из когорты защитников Отечества женщин не только некорректно и неблагодарно, это еще и дискриминация. Поэтому поприветствуем тех, кто нас защищает!» — написала Левченко в своем блоге.

По ее информации, при общей численности Вооруженных Сил в 255 тысяч человек женщин в армии служит около 55 тысяч. Из них половина имеют воинские звания, а почти 3,5 тысячи — офицерские.

А кроме ВСУ, женщины проходят службу также в Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службе, СБУ и Национальной полиции.

«Каждый день мы с вами творим историю, новую историю молодого независимого государства. Мы с вами строим страну, в которой живут прогрессивные и беспристрастные люди. Поэтому важно обратить внимание на то, что День защитника Украины — это праздник не только мужчин, но и женщин, которые защищали и продолжают защищать Украину», — прокомментировала гендерную статистику Левченко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом присвоил звание генерала армии первой женщине — ею стала начальник военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей. Историческое назначение стало возможным после принятия Радой закона о гендерном равенстве в армии.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter