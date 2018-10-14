Столкновения в центре Киева: в полиции сделали важное уточнение

Происшествия

Во время столкновений полиции с активистами, которые произошли в центре Киева 14 октября, правоохранители не использовали специальные средства (резиновые дубинки и слезоточивый газ). Об этом в комментарии «112 Украина» сообщил глава департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, после сообщений СМИ полиция начала проверку возможного внесении или ввоза в центр столицы города, где проходят массовые мероприятия, запрещенных предметов или тех, которые могут представлять потенциальную опасность.

В частности, по подозрению в перевозке одного из таких запрещенных предметов был остановлен автомобиль, который хотели подвергнуть проверке.

«Лица, которые там были начали этому препятствовать, была определенная эмоция, толкотня, чехарда, и именно это препятствие, на наш взгляд, свидетельствует о том, что не так уж миролюбивые намерения были у тех, кто хотел этот предмет ввезти в центральную часть города. Люди, которые препятствовали, бросили две петарды. Они хлопнули, был дым и это эмоционально могло спровоцировать ситуацию», — предположил спикер МВД.

Когда же данный предмет был изъят, оказалось, что это крупногабаритная военная палатка.

Напомним, столкновениям в центре Киева, предшествовала попытка снова памятника Ватутину в Мариинском парке у здания Верховной Рады. Тем не менее активисты смогли забросать памятник яйцами.



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