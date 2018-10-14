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В Киеве пытались блокировать Лавру: сотня задержанных (фото)

18:23 14 октября 2018   250
На месте акции
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Киева задержала группу молодых людей, пытавшихся устроить беспорядки на территории Киево-Печерской лавры. По разным данным, были задержаны более 100 человек, из которых 66 доставили в районные отделения полиции. Группа мужчин спортивной внешности разного возраста создавала толчею перед Успенским собором и пришла «явно не молиться».

Заблокированные активисты

По данным СМИ, все задержанные сели в авто правоохранителей добровольно. Оставшиеся у Лавры молодые люди заблокированы бойцами полка полиции особого назначения.

Отметим, что в эти минуты в Киеве проходит марш националистов. А утром 14 октября активисты попытались демонтировать памятник Ватутину в Мариинском парке Киева.

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