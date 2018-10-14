- 18:35 "Полное отделение от Москвы": Порошенко рассказал о будущем украинской церкви
- 18:23 В Киеве пытались блокировать Лавру: сотня задержанных
- 17:59 Оккупанты не отпускают моряка украинского судна ЯМК-0041 на похороны матери
- 17:27 Вечная слава: во Львове с почестями перезахоронили останки воинов УПА
- 16:51 Столкновения в центре Киева: в полиции сделали важное уточнение
- 16:27 Трагическое ДТП в Киеве: появились новые подробности
- 15:55 Пулеметчицы и снайперы: сколько женщин участвуют в боевых действиях на Донбассе
- 15:34 В России экстренно госпитализировали известного журналиста
- 15:09 Поначалу мои попытки стать певицей заканчивались тем, что я падала и билась о землю, — Леди Гага
- 15:05 Жители популярного украинского курорта перекрыли дорогу в знак протеста
В Киеве пытались блокировать Лавру: сотня задержанных (фото)
Полиция Киева задержала группу молодых людей, пытавшихся устроить беспорядки на территории Киево-Печерской лавры. По разным данным, были задержаны более 100 человек, из которых 66 доставили в районные отделения полиции. Группа мужчин спортивной внешности разного возраста создавала толчею перед Успенским собором и пришла «явно не молиться».
Заблокированные активисты
По данным СМИ, все задержанные сели в авто правоохранителей добровольно. Оставшиеся у Лавры молодые люди заблокированы бойцами полка полиции особого назначения.
Отметим, что в эти минуты в Киеве проходит марш националистов. А утром 14 октября активисты попытались демонтировать памятник Ватутину в Мариинском парке Киева.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...