Запорожский «Мотор» одержал первую победу в гандбольной Лиге чемпионов

Спорт

Сильнейший гандбольный клуб Украины запорожский «Мотор» одержал первую победу в рамках дебютного для себя элитного дивизиона Лиги чемпионов. Команда Николая Степанца, который неделю назад сменил на тренерском мостике поляка Патрика Ромбеля, в рамках 5-го тура уверенно обыграла на собственной площадке «ППД Загреб» из Хорватии — 35:27.

Гости оказывали достойное сопротивление до середины первого тайма, даже по ее ходу вели в счете в три мяча. Но слишком рано начав играть с седьмым полевым игроком, хорваты поплатились за это, получив несколько мячей в пустые ворота. А потом уже запорожцев было не остановить — постепенно наращивая свое преимущество, и в итоге завершили матч с показателем «плюс восемь».

Самым результативным игроком в составе запорожцев стал Борис Пуховский, в активе которого семь закинутых мячей, в то время как со стороны «ППД Загреб» самым опасным был Йосип Божич-Павлетич.

Свой следующий матч в рамках чемпионской Лиги «Мотор» проведет 4 ноября, когда на выезде сыграет с другим аутсайдером группы «В» — словенским «Целе».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мотор» на старте гандбольной Лиги чемпионов уступил французскому гранду.

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