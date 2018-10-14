Вера Брежнева порадовала поклонников сексуальным фото

Шоу-бизнес

Украинская певица Вера Брежнева порадовала своих поклонников новым пикантным фото. На снимке, который исполнительница разместила в своем Instagram, она предстала в полуобнаженном виде на фоне окна.

«Назрел вопрос. что лучше: 1) неидеальное фото 2) идеальный фотошоп?», — поинтересовалась у подписчиков певица.

В комментариях они написали, что никакой фотошоп их любимице не нужен, поскольку она и реальности прекрасна. Другие, комментаторы, впрочем, не забыли поинтересоваться, кто же является автором пикантного снимка.

Напомним, в сентябре Брежнева опубликовала «одетое» фото, но с шикарным декольте.

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