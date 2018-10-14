Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Вера Брежнева порадовала поклонников сексуальным фото

20:17 14 октября 2018   168
Вера Брежнева
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская певица Вера Брежнева порадовала своих поклонников новым пикантным фото. На снимке, который исполнительница разместила в своем Instagram, она предстала в полуобнаженном виде на фоне окна.

«Назрел вопрос. что лучше: 1) неидеальное фото 2) идеальный фотошоп?», — поинтересовалась у подписчиков певица.

В комментариях они написали, что никакой фотошоп их любимице не нужен, поскольку она и реальности прекрасна. Другие, комментаторы, впрочем, не забыли поинтересоваться, кто же является автором пикантного снимка.

Напомним, в сентябре Брежнева опубликовала «одетое» фото, но с шикарным декольте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины