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Вера Брежнева порадовала поклонников сексуальным фото
Украинская певица Вера Брежнева порадовала своих поклонников новым пикантным фото. На снимке, который исполнительница разместила в своем Instagram, она предстала в полуобнаженном виде на фоне окна.
«Назрел вопрос. что лучше: 1) неидеальное фото 2) идеальный фотошоп?», — поинтересовалась у подписчиков певица.
В комментариях они написали, что никакой фотошоп их любимице не нужен, поскольку она и реальности прекрасна. Другие, комментаторы, впрочем, не забыли поинтересоваться, кто же является автором пикантного снимка.
Напомним, в сентябре Брежнева опубликовала «одетое» фото, но с шикарным декольте.
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