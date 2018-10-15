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Италия в компенсированное время вырвала победу в Польше: видеообзоры матчей Лиги наций
В воскресенье, 14 октября, прошли очередные матчи в рамках Лиги наций — нового турнира под эгидой УЕФА, в котором национальные сборные борются за выход в финальную часть чемпионата Европы.
В единственном матче сильнейшего дивизиона «А» встречались между собой Польша и Италия. «Скуадра Адзурра» владела премуществом, но чудеса творил в рамке голкипер поляков Щенсны. Усилия подопечных Роберто Манчини были вознаграждены в компенсированное время, когда Бираги принес победу своей команде, тем самым сделав поляков первой командой, которая понизится в дивизионе на следующий розыгрыш Лиги наций.
Лига А
Группа 3. Польша — Италия — 0:1 (Бираги, 90+2).
Положение команд: 1. Португалия — 6 очков (2 матча); 2. Италия — 4 (3); 3. Польша — 1 (3).
Лига В
Группа 2. Россия — Турция — 2:0 (Нойштедтер, 20, Черышев, 78).
Положение команд: 1. Россия — 7 (3); 2. Турция — 3 (3); 3. Швеция — 1 (2).
Лига С
Группа 1. Израиль — Албания — 2:0 (Хемед, 8, Саба, 83),
Положение команд: 1. Израиль — 6 (3); 2. Шотландия — 3 (2); 3. Албания — 3 (3).
Группа 4. Румыния — Сербия — 0:0,
Литва — Черногория — 1:4 (Баравыкас, 88 — Мугоса, 10, 45+1, с пенальти, Копытович, 35, Зорич, 86).
Положение команд: 1. Сербия — 8 (4); 2. Черногория — 7 (4); 3. Румыния — 6 (4); 4. Литва — 0 (4).
Лига D
Группа 1. Азербайджан — Мальта — 1:1 (Абдуллаев, 53 — Мускат, 37), Фарерские острова — Косово — 1:1 (Йонсен, 50 — Рашика, 9).
Положение команд: 1. Косово — 8 (4); 2. Азербайджан — 6 (4); 3. Фарерские острова — 4 (4); 4. Мальта — 2 (4).
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