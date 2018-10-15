«Немецкий сценарий»: опубликован план мирного возвращения Крыма в Украину

Украина

Россия не отдаст оккупированный Крым просто так, однако это может произойти при совпадении благоприятных геополитических факторов. Об этом рассказал в чате на «Главреде» политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

По его мнению, аннексированный РФ полуостров может вернуться к Украине по «немецкому сценарию», когда объединились восточная и западная Германии в 1990 году.

«В этом контексте перед Украиной стоят две задачи: первая — сделать Украину привлекательной, сильной и способной защищаться от агрессии, создать такие условия жизни, как у наших ближайших соседей. Вторая — создать условия для центробежных тенденций в России и ждать их», — отметил Октисюк.

По мнению эксперта, не исключено, что сначала будет какая-то совместная экономическая деятельность, затем — в идеале — вывод территории из-под российской юрисдикции, возможно, передача ее в управление ООН или любой другой международной организации. Далее первоочередный шаг — демилитаризация Крыма.

Октисюк считает, что после деоккупации Крыма и Донбасса санкции Запада против России не только сохранятся, но и усилятся, осуществляя дальнейшее давление на Москву.

Напомним, ранее Анатолий Октисюк в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал о планах хозяина Кремля в отношении Беларуси. По его мнению, Кремль вынудит президента Беларуси Александра Лукашенко сдаться России и пойти на объединение двух стран. Более того, под давлением не только политических, но и экономических факторов, Бацьку могут отстранить от власти еще до президентских выборов в Беларуси, на территории которой после учений в 2017 году остались российские войска, — до 2020 года.

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