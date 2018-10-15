Угрожают «Джавелинами»: росСМИ обвинили Трампа в «подготовке нового витка конфликта на Донбассе»

Мир

Президент США Дональд Трамп признал, что США передали Украине наступательное оружие. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News, пишет «Лента.ру».

«Именно я дал Украине наступательные вооружения, противотанковые системы [Javelin]. Мой предшественник не пошел на такой шаг», — циьиоуеь издание американского лидера.

«Ранее в США утверждали, что Киев получает от Запада летальное оружие исключительно оборонительного характера. Сегодняшнее заявление Трампа стало первым официальным заявлением, утверждающим обратное»,— сетует российское издание.

Между тем, о прибытии американских противотанковых ракетных комплексов в Украину стало известно 30 апреля. Чуть позже, 22 мая, президент Петр Порошенко рассказал об их первом испытании, указав, что оружие будет применяться в случае наступления России.

Об оборонительном характере вооружения заявил в начале мая и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, который сообщил, что Украина не может использовать полученные американские ПТРК «Джавелин» на линии соприкосновения на Донбассе.

Вполне возможно, что президент США не знаком со всеми хитросплетениями поставок вооружения Украине, и использовал не совсем корректное слово, но из этого вряд ли следует, что украинская армия готовится применять «Джавелины» для наступления на позиции российских войск и пророссийских сепаратистов из ОРДЛО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом «Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год», которым предусматривается 250 миллионов долларов помощи для Украины.

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