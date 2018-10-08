15 октября 2018

К таким чудакам люди относятся по-разному. Одни, понимая всю тщетность их усилий, недоуменно задаются вопросом: зачем? Ведь ничего исправить уже всё равно не получится. Ведь человек, дескать, мелок и слаб для того, чтобы даже попытаться изменить что-либо в чужой судьбе, уже обреченной на угасание. А другие (и ваш покорный слуга относит себя к их числу) благодарно склоняют голову перед их усилиями, нет, даже не изменить эту печальную предначертанность, повлиять на которую, очевидно, не дано никому, а скрасить последние ее мгновения шлейфом искренней доброты и редкой душевности…

Я думаю, вам раньше приходилось слышать о подобных случаях, происходивших в других странах. Например, несколько лет назад американские полицейские, узнав о заветной мечте смертельно больного мальчика, пошили ему настоящую полицейскую форму. А затем устроили прекрасный приём малыша в одном из патрульных подразделений, дав ему возможность и на вертолете полетать, и на мотоцикле прокатиться, и принять парад взрослых своих «коллег». А в соседней Канаде родители и учителя из-за болезни стремительно покидающего этот мир школьника, мечтавшего дожить хотя бы до Рождества, в один из сентябрьских дней прямо в больничной палате устроили для него такую яркую и веселую встречу Нового года, что наступивший буквально на следующий день уход мальчика в мир иной был на удивление светлым и почти безболезненным. Ведь перед его угасающим взором все ещё оставались картинки только что завершившегося настоящего новогоднего праздника.

Когда на днях тележурналисты ТСН рассказали о мечте 10-летней украинской девочки, больной неизлечимым недугом, создать глубокой осенью огромную цветочную композицию из весенних и летних цветов, высаженных так, как она сначала придумала, а потом с трудом нарисовала на листе бумаги, их задумка казалось неосуществимой. Нужно ведь было и место найти подходящее, и цветы собрать (уже отошедшие!), и воссоздать все именно так, как хотелось угасающему ребёнку. Но они это сделали!

В одном из укромных уголков столичного Ботанического сада на Печерске усилиями людей неравнодушных и сердобольных была воссоздана точно такая же картинка, как листе бумаги, переданном им мамой этой девочки. И они привезли на это место осуществлённой мечты саму девочку. И она смогла слабыми ручками посадить в землю несколько клубней самых любимых своих цветов. И ее уставшее от боли личико на какое-то мгновение осветила искорка невероятного счастья… Невероятного счастья на пороге Вечности. Я не знаю, есть ли слова, способные описать всемогущество человеческой доброты, способной сотворить такое. Абсолютно невозможное…

Мы часто бываем в этом Ботаническом саду. В последний раз, когда мы побывали на месте создания необычной летней — неудержимо яркой — цветочной композиции на фоне глубокой и спокойной осени, мне показалось, что весь Ботсад в тот момент в одночасье стал другим.

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И умения дарить радость тем, кому она бывает куда нужнее, чем даже нам самим. Как всегда, искренне ваш.