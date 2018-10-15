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Еще один — на выход: соперник сборной Украины остался без главного тренера
Главный тренер сборной Словакии Ян Козак (на фото) после двух кряду неудач в Лиге наций (поражение в гостях от Украины — 0:1 и домашний проигрыш чехам — 1:2) подал в отставку. В товарищеской встрече против Швеции, которая состоится во вторник, 16 октября, командой будет руководить помощник Козака Штефан Таркович. Решать вопрос о назначении нового «рулевого» Словацкий футбольный союз будет после этого поединка.
Отмечу, что Козак — рекордсмен сборной по длительности пребывания на посту главного тренера. 64-летний специалист возглавил команду 2 июля 2013 года. В июне 2017-го он продлил контракт с федерацией до окончания отбора на Евро-2020. При Козаке Словакия провела 54 матча (29 побед, 10 ничьих и 15 поражений; разница мячей — 80:48), дойдя, в частности, до 1/8 финала Евро-2016.
Напомню, что в сентябре главного тренера сменил другой оппонент украинской команды в группе Лиги наций — сборная Чехии, у руля которой вместо Карела Яролима стал Ярослав Шилгавы.
Кстати, во вторник, 16 октября, Украина и Чехия сразятся в Харькове.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ЧЕХИЯ
Добавлю, что матч Словакия — Украина в рамках Лиги наций будет сыгран 16 ноября в Трнаве.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть встречу Украина — Чехия.
Фото Словацкого футбольного союза
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