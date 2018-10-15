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Происшествия

Под Киевом сожгли машины чиновницы: опубликовано видео

11:12 15 октября 2018   287
горящий автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

Ночью 15 октября неизвестные подожгли машину сотрудницы Коцюбинского поселкового совета (Киевская область, Ирпеньский район) Дарьи Александровой. Об этом сообщает ТСН.

По словам потерпевшей, пострадал автомобиль мужа и стоящие рядом авто соседей. В общем сожжено 11 автомобилей. Они не подлежат восстановлению.

Пострадавшая связывает поджог со своей позицией по борьбе с коррупционными схемами по Беличанскому лесу.

«Я в 3:00 ночи услышала сигнализацию брелка. Сработал обратную связь. Подбежала к окну — вижу горит моя машина. С другой стороны — горит машина мужа. Это поджог. Эти машины куплены до того, как я устроилась на работу в совет, куда пошла для того, чтобы решать вопросы жизнедеятельности поселка. Это связано с моей активной деятельностью, потому что боремся за сохранение Беличанского леса и стараемся поломать коррупционные схемы, которые здесь укоренились «, — так описала Александрова пожар во дворе своего дома.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в сентябре в Черкассах неизвестные подожгли припаркованный в одном из дворов джип, принадлежащий депутату Черкасского горсовета из фракции ВО «Черкасчане», председателю правления ОО «Институт реформ города» Ивану Сухарькову. Также сообщалось, что в Одессе неизвестные подожгли внедорожник Toyota, принадлежащий депутату Одесского облсовета от фракции «Оппозиционный блок» Владиславу Финику.

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