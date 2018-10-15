Под Киевом сожгли машины чиновницы: опубликовано видео

Происшествия

Ночью 15 октября неизвестные подожгли машину сотрудницы Коцюбинского поселкового совета (Киевская область, Ирпеньский район) Дарьи Александровой. Об этом сообщает ТСН.

По словам потерпевшей, пострадал автомобиль мужа и стоящие рядом авто соседей. В общем сожжено 11 автомобилей. Они не подлежат восстановлению.

Пострадавшая связывает поджог со своей позицией по борьбе с коррупционными схемами по Беличанскому лесу.

«Я в 3:00 ночи услышала сигнализацию брелка. Сработал обратную связь. Подбежала к окну — вижу горит моя машина. С другой стороны — горит машина мужа. Это поджог. Эти машины куплены до того, как я устроилась на работу в совет, куда пошла для того, чтобы решать вопросы жизнедеятельности поселка. Это связано с моей активной деятельностью, потому что боремся за сохранение Беличанского леса и стараемся поломать коррупционные схемы, которые здесь укоренились «, — так описала Александрова пожар во дворе своего дома.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в сентябре в Черкассах неизвестные подожгли припаркованный в одном из дворов джип, принадлежащий депутату Черкасского горсовета из фракции ВО «Черкасчане», председателю правления ОО «Институт реформ города» Ивану Сухарькову. Также сообщалось, что в Одессе неизвестные подожгли внедорожник Toyota, принадлежащий депутату Одесского облсовета от фракции «Оппозиционный блок» Владиславу Финику.

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