Пользователей Android предупредили о новом опасном вирусе

Наука и технологии

Хакеры начали заражать гаджеты на Android новым опасным вирусом, маскирующимся под Google Play. Вредоносную программу идентифицировали эксперты по кибербезопасности компании Cisco, которые дали трояну имя — Gplayed. Об этом сообщается в блоге компании.

Программа наделена правами администратора, поэтому позволяет хакерам управлять устройством удаленно.

Экран устройства, зараженного вирусом

Помимо возможности блокирования гаджета или использования его для звонков или отправки сообщений, вредоносное приложение способно выкрасть платежные данные владельца гаджета.

В Cisco считают, что троянец находится на стадии тестирования, но, учитывая его потенциал, каждый мобильный пользователь должен знать о GPlayed.

«Разработчики мобильных устройств недавно начали избегать традиционных магазинов приложений и вместо этого хотят доставлять свое программное обеспечение напрямую своими силами. Но GPlayed — пример того, где это может навредить, особенно если мобильный пользователь не знает, как отличить поддельное приложение от реального», — отмечается в сообщении.

Напомним, на днях стало известно о краже хакерами личных данных 30 тысяч сотрудников Пентагона, а в Латвии в день выборов взломали соцсеть.

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