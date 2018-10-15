Происшествия

В Киеве депутат ранен из пистолета: названа причина

Депутат Киевсовета от ВО «Свобода», экс-глава Деснянского района, Петр Кузик случайно ранил себя из наградного пистолета . Об этом рассказала пресс-секретарь «Свободы» Христина Равлюк, передает «Информатор» , опровергнув информацию СМИ о суициде.

Инцидент произошел в пятницу, 12 октября. По информации Равлюк, Петр Кузик чистил оружие — зарегистрированный наградной пистолет — и случайно выстрелил в себя. Его сразу госпитализировали, он находится в реанимации.

Она также отметила, что состояние Кузика за последние 3 дня улучшилось.

Кузик был помощником-консультантом народного депутата и «главного свободовца Киева» Андрея Ильенко. Работал председателем Деснянской райгосадминистрации в Киеве. С 1 декабря 2015 года — первый заместитель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджетной политики.

Он принимал непосредственное активное участие в волонтерском движении «Штаб помощи бойцам АТО общины Деснянского района», а также пробыл около 15 ротаций в зоне военных действий на Донбассе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что летом в Черноморске Одесской области стреляли в депутата городского совета от партии «Батькивщина», бизнесмена Сергея Червачева. Инцидент произошел у частного дома народного избранника, депутат получил ранения.

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