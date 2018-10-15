Даяна Ястремская ворвалась в топ-70 мирового теннисного рейтинга

Спорт

Всемирная женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира. Ощутимого прогресса удалось достичь 18-летней Даяне Ястремской (на фото), которая выиграла первый в карьере турнир серии WTA в Гонконге. Юная одеситка поднялась сразу на 36 позиций, и теперь занимает 66-е место, обновив свой же рекорд — до этого Даяна выше 96-й строчки не поднималась.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и опустилась с пятого на шестое место. Примечательно, что в чемпионской гонке по итогам сезона одесситка, расставшаяся со своим тренером американцем Ником Савиано всего через месяц после совместной работы, занимает седьмое место, и рискует пропустить турнир WTA Finals, который пройдет в Сингапуре.

Еще две украинки улучшили свои показатели — Леся Цуренко поднялась на одну строчку и теперь занимает 26-е место, а Катерина Козлова расположилась на 106-й позиции (была 107-й). А вот Ангелина Калинина, Марта Костюк и Катерина Бондаренко синхронно опустились в рейтинге — теперь наши соотечественницы занимают 118-е, 123-е и 133-е места соответственно.

Что касается мужского рейтинга, то лучшим украинским теннисистом является Сергей Стаховский, который располагается на 150-м месте. А вот Александр Долгополов, который восстанавливается после травмы руки, потерял сразу 97 строчек и теперь занимает 297-ю позицию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Алина Яман возглавила мировой рейтинг по бодибилдингу.

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