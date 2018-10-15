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Происшествия

В центре Киева масштабный пожар: подробности, фото и видео

15:34 15 октября 2018   447
пожар в центре Киева
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 15 октября, в центре Киева произошел пожар на заводе «Транссигнал». Клубы черного дыма поднимались вверх и были видны с разных уголков столицы.

Как сообщает «Информатор», пламя охватило 60 квадратных метров на пятом этаже промышленного здания по ул. Жилянской, 97.

Людей, которые находились в помещении, эвакуировали. Серьезно никто не пострадал, но несколько человек надышались дымом. Медики оказали им помощь, их жизням ничего не угрожает.

На месте работают пожарные, дежурят медики, спасатели и полиция. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре на станции технического обслуживания автомобилей на проспекте Отрадный в Киеве, где площадь возгорания составила 150 кв метров. Также сообщалось, что в столице горела элитная новостройка.

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