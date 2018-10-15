Происшествия

В центре Киева масштабный пожар: подробности, фото и видео

В понедельник, 15 октября, в центре Киева произошел пожа р на заводе «Транссигнал». Клубы черного дыма поднимались вверх и были видны с разных уголков столицы.

Как сообщает «Информатор », пламя охватило 60 квадратных метров на пятом этаже промышленного здания по ул. Жилянской, 97.

Людей, которые находились в помещении, эвакуировали. Серьезно никто не пострадал, но несколько человек надышались дымом. Медики оказали им помощь, их жизням ничего не угрожает.

На месте работают пожарные, дежурят медики, спасатели и полиция. Причины возгорания пока неизвестны.

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