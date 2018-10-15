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В центре Киева масштабный пожар: подробности, фото и видео
В понедельник, 15 октября, в центре Киева произошел пожар на заводе «Транссигнал». Клубы черного дыма поднимались вверх и были видны с разных уголков столицы.
Как сообщает «Информатор», пламя охватило 60 квадратных метров на пятом этаже промышленного здания по ул. Жилянской, 97.
Людей, которые находились в помещении, эвакуировали. Серьезно никто не пострадал, но несколько человек надышались дымом. Медики оказали им помощь, их жизням ничего не угрожает.
На месте работают пожарные, дежурят медики, спасатели и полиция. Причины возгорания пока неизвестны.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!