Англия нанесла Испании первое домашнее поражение за 15 лет: видеообзоры матчей Лиги наций

Спорт

В понедельник, 15 октября, прошли семь матчей в рамках Лиги наций — нового турнира под эгидой УЕФА, в котором национальные сборные борются за выход в финальную часть чемпионата Европы.

Неожиданный результат был зафиксирован в Бетисе, где Испания принимала Англию. Подопечные Гарета Саутгейта шокировали «Красную фурию» в первом тайме, «отгрузив» чемпионам мира-2010 и сильнейшей сборной Европы 2008 и 2012 годов три мяча. После перерыва испанцы попробовали исправить ситуацию, отыграли два гола (второй — на седьмой компенсированной минуте), но спасти матч футболистам Луиса Энрике не удалось.

Таким образом, англичанам впервые с 1980 года удалось обыграть сборную Испанию, а также нанести первое домашнее поражение «Красной фурии» за 15 последних лет, в течение которых испанцы провели 38 матчей.

Лига А

Группа 2. Исландия — Швейцария — 1:2 (Финнбогасон, 81 — Сеферович, 52, Ланг, 67).

Положение команд: 1. Швейцария — 6 очков (3 матча), 2. Бельгия — 6 (2), 3. Исландия — 0 (3).

Группа 4. Испания — Англия — 2:3 (Алькасер, 58, Рамос, 90+7 — Стерлинг, 16, 38, Рэшфорд, 30).

Положение команд: 1. Испания — 6 очков (3 матча), 2. Англия — 4 (3), 3. Хорватия — 1 (2).

Лига В

Группа 3. Босния и Герцеговина — Северная Ирландия — 2:0 (Джеко, 27, 73).

Положение команд: 1. Босния и Герцеговина — 9 (3), 2. Австрия — 3 (2), 3. Северная Ирландия — 0 (3).

Лига С

Группа 2. Финляндия — Греция — 2:0 (Соири, 46, Камара, 89), Эстония — Венгрия — 3:3 (Луц, 20, Пикк, 70, Аньер, 79 — Наги, 24, Салаи, 54, 82).

Положение команд: 1. Финляндия — 12 (4), 2. Греция — 6 (4), 3. Венгрия — 4 (4), 4. Эстония — 1 (4).

Лига D

Группа 2. Люксембург — Сан-Марино — 3:0 (Турпель, 4, Синани, 65, Тиль, 73), Беларусь — Молдова — 0:0.

Положение команд: 1. Люксембург — 9 (4), 2. Беларусь — 8 (4), 3. Молдова — 5 (4), 4. Сан-Марино — 0 (4).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Италия в компенсированное время вырвала победу в Польше.

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