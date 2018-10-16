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В Греции анархисты напали на полицейский участок: четыре полицейских ранены (видео)
В Греции произошли столкновения между полицией и анархистами, когда те попытались совершить нападение на полицейский участок. В ходе инцидента четыре сотрудника правоохранительных органов получили ранения.
В нападении участвовали около 50 человек. Они забросали здание полиции в районе Омония бутылками с зажигательной смесью и камнями.
Также нападающие повредили полицейский автобус. После нападения анархисты скрылись, пишет Depo.ua со ссылкой на Newsit.
Как писали «ФАКТЫ», в Греции время от времени происходят массовые столкновения из-за анархистов. Так, в марте 2015 года десятки молодых людей, называющих себя «анархистами», устроили беспорядки в центре Афин.
Они жгли автомобили и били витрины магазинов, крушили автобусные остановки и светофоры. Полицейских, которые пытались сдержать эту волну агрессии, анархисты забросали камнями и бутылками с горючей смесью.
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