Мир

В Греции анархисты напали на полицейский участок: четыре полицейских ранены (видео)

В Греции произошли столкновения между полицией и анархистами, когда те попытались совершить нападение на полицейский участок. В ходе инцидента четыре сотрудника правоохранительных органов получили ранения.

В нападении участвовали около 50 человек. Они забросали здание полиции в районе Омония бутылками с зажигательной смесью и камнями.

Также нападающие повредили полицейский автобус. После нападения анархисты скрылись, пишет Depo.ua со ссылкой на Newsit.

Как писали «ФАКТЫ», в Греции время от времени происходят массовые столкновения из-за анархистов. Так, в марте 2015 года десятки молодых людей, называющих себя «анархистами», устроили беспорядки в центре Афин.

Они жгли автомобили и били витрины магазинов, крушили автобусные остановки и светофоры. Полицейских, которые пытались сдержать эту волну агрессии, анархисты забросали камнями и бутылками с горючей смесью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter