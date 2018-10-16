Происшествия

В Киеве возле развлекательного центра произошла массовая драка с поножовщиной и стрельбой (фото, видео)

В Киеве ночью произошли массовые разборки с поножовщиной у игорного заведения «Космолот» в Дарницком районе, рядом с торгово-развлекательным центром New Way.

Участники кровавой потасовки что-то не смогли поделить в игорном доме. В итоге сорок человек, среди которых были украинцы и кавказцы, начали разбираться с применением ножей и травматических пистолетов, сообщает «Информатор».

Когда полицейские приехали, участники разборок разбежались. Стражи порядка увидели лишь кровавые дорожки, личные вещи дравшихся, патронные гильзы.

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Свидетели наперебой делились подробностями. Несмотря на такую потасовку, врачи скорой помощи госпитализировали всего одного раненого.

Самую полную информацию патрульным и правоохранителям Дарницы рассказал мужчина, которому разбили переднее стекло его личного транспортного средства, хотя он и не имел никакого отношения к «разбиравшимся».

Как писали «ФАКТЫ», в июле в Одессе на улице Успенской, 13/15 произошла потасовка, звучали выстрелы. Конфликт произошел между жильцами и сотрудниками соседнего отеля. Именно туда намеревались провести канализационные коммуникации через двор дома № 13.

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