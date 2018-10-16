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Происшествия

В Киеве возле развлекательного центра произошла массовая драка с поножовщиной и стрельбой (фото, видео)

8:12 16 октября 2018   440
Потасовка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве ночью произошли массовые разборки с поножовщиной у игорного заведения «Космолот» в Дарницком районе, рядом с торгово-развлекательным центром New Way.

Участники кровавой потасовки что-то не смогли поделить в игорном доме. В итоге сорок человек, среди которых были украинцы и кавказцы, начали разбираться с применением ножей и травматических пистолетов, сообщает «Информатор».

Когда полицейские приехали, участники разборок разбежались. Стражи порядка увидели лишь кровавые дорожки, личные вещи дравшихся, патронные гильзы.

Свидетели наперебой делились подробностями. Несмотря на такую потасовку, врачи скорой помощи госпитализировали всего одного раненого.

Самую полную информацию патрульным и правоохранителям Дарницы рассказал мужчина, которому разбили переднее стекло его личного транспортного средства, хотя он и не имел никакого отношения к «разбиравшимся».

Как писали «ФАКТЫ», в июле в Одессе на улице Успенской, 13/15 произошла потасовка, звучали выстрелы. Конфликт произошел между жильцами и сотрудниками соседнего отеля. Именно туда намеревались провести канализационные коммуникации через двор дома № 13.

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