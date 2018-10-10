16 октября 2018

Этот день не отмечен красной датой в современных календарях. Эта годовщина ни о чем не напомнит представителям уже нескольких поколений украинских телезрителей. Но стоит мне только вслух произнести два слова — «Рабыня Изаура» — и можно не сомневаться в том, что на людей постарше накатит волна ностальгических воспоминаний. Накатит — и долго ещё не сможет отпустить.

Ровно 30 лет назад, 16 октября 1988 года, на Центральном телевидении огромного Советского Союза начался показ первого зарубежного многосерийного бразильского телесериала «Рабыня Изаура». Это было какое-то массовое умопомешательство. Порой создавалось впечатление, что на улицах переставал ходить общественный транспорт, в магазинах исчезали привычные очереди, а во дворах коммунальных домов вмиг опустевали лавочки и даже футбольные площадки, на которых в это время пацаны обычно гоняли мяч. Сотни миллионов советских граждан, поудобнее расположившись у экранов телевизоров, старались не упустить ни одного слова из затяжных и заунывных диалогов главных героев чужой рабовладельческой истории.

На задний план отступали личные проблемы и глобальные потрясения, которые в то время уже начинала переживать разваливающаяся на части советская империя. Вечные дефициты продуктов питания и нехватка самых обыкновенных моющих средств, не говоря уже о хотя бы болгарском туалетном мыле или югославских женских сапогах на «молочной каше» (мечте любой советской женщины), казались уже не такими важными и необходимыми. На работе, в транспорте и даже в антрактах театральных спектаклей все обсуждали перепетии какой-нибудь 12-й или 23-й серии бразильского сериала:

- А что сказал дон Алвару? Вы слышали? А как ему ответил Силасио!.. А Изаура опять промолчала?..

Особо «продвинутые» умудрялись не только не пропустить ни одного эпизода ни одной серии, а ещё и щеголяли перед знакомыми невероятным умением правильно (как им казалось) произносить совершенно непроизносимые имена отдельных персонажей. Типа командор Орасиу Корреа ди Алмейда или Тобиас Паэс Видал.

В оригинальном варианте постановщиками и режиссерами было снято ровно 100 серий по 25−30 минут каждая. Но для советских телезрителей был создан вариант из 30 серий по 60−70 минут. Большая страна жила бразильской историей борьбы за чистую любовь и социальную справедливость на протяжении нескольких месяцев. А затем каждые полгода «по многочисленным просьбам телезрителей» снова и снова обращалась к теме заморских телесюжетов. До чего дошло — многие советские люди свои несчастные дачные 6 соток и маленький приусадебный домик на бразильский манер начали называть «фазендой». Некоторые и сейчас продолжают дачные участки называть так же.

Помню, каким для меня разочарованием было узнать в середине 1990-х годов во время поездки в Бразилию о том, что там о «Рабыне Изаура» практически никто даже не слышал. Так и хотелось сказать им в ответ: «Темные вы люди, товарищи бразильцы…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья.