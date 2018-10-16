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Женщина пришла в себя после 23 дней комы, когда ей в руки вложили ее новорожденного ребенка (фото)
28-летняя бразильянка Аманда да Сильва пережила на 37-й неделе беременности припадок эпилепсии. Конвульсии угрожали ее жизни, а также жизни ребенка. Врачи больницы города Форталеза срочно сделали находившейся без сознания пациентке операцию кесарева сечения: на свет появился мальчик.
Время шло, а женщина все не приходила в себя. Что делать дальше с пациенткой, они не знали. Уже решено было перевести ее в другой медицинский центр, где ей могли обеспечить длительное лечение. И тут одной из медсестер пришла в голову мысль воссоединить мать и ребенка. Новорожденного положили женщине на грудь, обвив вокруг него материнские руки. Врачи были поражены, когда в тот же момент сердцебиение Аманды ускорилось, из глаз ее потекли слезы, а грудь автоматически начала вырабатывать молоко. Женщина очнулась — после того, как провела в коме 23 дня. Постепенно она полностью пришла в себя.
«Первое, что в помню — это то, как я держу Виктора в руках, вижу его головку, ощущая его прекрасный запах… Это была восхитительная ситуация, и в то же время — сбивающая с толку. Я спросила своего отца, мой ли это ребенок. Положила руку на живот, и поняла, что больше не беременна», — приводит слова матери троих детей издание Metro.
«Мы даже не ожидали такой быстрой реакции и все медики плакали от счастья и облегчения», — говорят медсестры.
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