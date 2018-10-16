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- 10:13 В квартиру футболиста сборной Украины в Брюсселе залезли воры
В квартиру футболиста сборной Украины в Брюсселе залезли воры
Футболист бельгийского «Андерлехта» и сборной Украины Евгений Макаренко, готовящийся в составе национальной команды к матчу Лиги наций с Чехией, рассказал, что его квартиру в Брюсселе обокрали, пока он был в Париже. Инцидент случился месяц назад.
«Месяц назад квартиру почистили. Уехал в Париж на полтора-два дня и оставил форточку открытой. Приехал. Залезли. Взломали там окно, почистили технику всю. Слава Богу, только технику. Все обошлось.
Я потом пообщался с ребятами, говорят, что довольно-таки частая практика, особенно в Брюсселе. Потому что много марокканцев, много людей туда таких приезжает. И теракты там недавно были, поэтому, к сожалению, это так. В центре Евросоюза", — цитирует Евгения Макаренко FootballHub.
Напомню, что бывший футболист киевского «Динамо» в апреле перебрался в «Андерлехт» из «Кортрейка», заключив с брюссельским клубом контракт на четыре года (12 матчей в текущем сезоне).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из квартиры нападающего «Ворсклы» украли огромную сумму денег.
Фото ФК «Андерлехт»
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