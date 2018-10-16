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Устала быть неформатом: известная украинская певица уходит со сцены

10:20 16 октября 2018   502
Анастасия Приходько
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько, которая недавно презентовала новый клип и посвятила его мужу, удивила поклонников. Артистка заявила, что покидает сцену и просит фанов отнестись к ее решению с пониманием. С обращением она выступила на своей странице в Facebook.

Свое решение Настя объясняет тем, что устала все время слышать о том, что ее музыка является неформатной. А подстраиваться под современные музыкальные вкусы певица не собирается.

«Я ухожу со сцены! Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно, когда он почти не имеет поддержки, и его принуждают стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая и предавать саму себя тоже не буду, к сожалению то, что продается в магазинах „все по 10“, покупают быстрее!» — написала Анастасия Приходько.

Такое заявление певицы показалось весьма странным. Ведь Анастасия работает над новым альбомом «Крила», название которого совпало с последней пластинкой Джамалы. Также Приходько презентовала несколько новых видеоработ и записывает новый материал. Презентовать альбом Настя планировала в конце 2019 года. Певица пообещала поклонникам, что ее альбом обязательно будет закончен и представлен публике.

Чем будет заниматься в ближайшем будущем, Настя не сообщает. На 31 октября исполнительница пригласила поклонников в Печерский суд, где будет отстаивать свои права. Певица судится с Администрацией президента за использование ее образа в предвыборном ролике без согласия Приходько. Певица также пишет, что хочет побыть наедине с собой, завершить все начатые дела, а потом решит, как быть дальше.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Анастасия Приходько рассказывала, что наконец-то нашла свой образ на сцене — быть собой, настоящей, а не такой, как ее хотели видеть продюсеры.

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