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В Хмельницкой области рейдеры неудачно пытались "отжать" сельхозфирму: 25 задержанных
В понедельник, 15 октября, в Шепетовке Хмельницкой области полиция предотвратила попытку рейдерского захвата агропромышленной фирмы. Об этом в соцсетях сообщили министр МВД Арсен Аваков и первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
«И снова здравствуйте! Снова рейдеры сельхозпредприятия. „Сварог“ Шепетивка, Хмельницкой области. Приехали 25 умников на „гастроль“ 60 $ в день, захватили предприятие и — Все задержаны полицией и ближайшее время проведут в тюрьме», — говорится в сообщениии Авакова в Twitter.
«Все же тяжелая работа у этих рейдеров: ни тебе выходных, ни тебе праздников, все же ради заработка. Действующая цена одного активного захватчика, имею в виду одно „лицо“ мужского пола — 50−60 долларов. Но они забыли, что мы украинцы — не варвары. У нас есть закон и есть работающая Национальная полиция», — отметил Аброськин.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о попытке рейдерского захвата элеватора в Харьковской области. В селе Занки группа неизвестных в балаклавах попыталась проникнуть на территорию фермерского хозяйства, где они начали стрелять по людям, которые голыми руками пытались отстоять элеватор.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!