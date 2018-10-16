В Хмельницкой области рейдеры неудачно пытались "отжать" сельхозфирму: 25 задержанных

Происшествия

В понедельник, 15 октября, в Шепетовке Хмельницкой области полиция предотвратила попытку рейдерского захвата агропромышленной фирмы . Об этом в соцсетях сообщили министр МВД Арсен Аваков и первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«И снова здравствуйте! Снова рейдеры сельхозпредприятия. „Сварог“ Шепетивка, Хмельницкой области. Приехали 25 умников на „гастроль“ 60 $ в день, захватили предприятие и — Все задержаны полицией и ближайшее время проведут в тюрьме», — говорится в сообщениии Авакова в Twitter.

«Все же тяжелая работа у этих рейдеров: ни тебе выходных, ни тебе праздников, все же ради заработка. Действующая цена одного активного захватчика, имею в виду одно „лицо“ мужского пола — 50−60 долларов. Но они забыли, что мы украинцы — не варвары. У нас есть закон и есть работающая Национальная полиция», — отметил Аброськин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о попытке рейдерского захвата элеватора в Харьковской области. В селе Занки группа неизвестных в балаклавах попыталась проникнуть на территорию фермерского хозяйства, где они начали стрелять по людям, которые голыми руками пытались отстоять элеватор.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter