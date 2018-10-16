Происшествия

Под Кривым Рогом смертельное столкновение локомотивов на железной дороге: фото с места ЧП

В Кривом Роге столкнулись два локомотива, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает сайт ГСЧС. Отмечается, что авария произошла на Ганневском карьере в 4:17 утра 16 октября.

«16 октября в 04:17 в г. Кривой Рог на Ганневском карьере Северного горно-обогатительного комбината в результате столкновения двух локомотивов погибли 3 человека и 1 человек пострадал», — сказано в сообщении.

Погибшим было 50, 48 и 35 лет. Ещё один мужчина, 53-х лет, получил травмы. Все пострадавшие — работники предприятия. Как видно по фото, составы превратились в груды искореженного металла. Завалы разбирают спасатели.

Как писали «ФАКТЫ», в сентябре в Харьковской области электричка столкнулась с товарными вагонами. Пострадали три человека.

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