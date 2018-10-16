«Золотой» прорыв украинских спортсменов на Юношеских олимпийских играх (фото)

Спорт

Сверхуспешным выдался девятый соревновательный день для украинских спортсменов на Юношеских олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе (Аргентина). Наши ребята завоевали пять медалей, три из которых оказались высшей пробы.

Очень уверенно выступила в метании молота Валерия Иваненко. Чемпионка Европы в категории U-18 в лучшей попытке метнула снаряд на 72.08 метра и опередила ближайшую конкурентку, Раван Айман Ибрагим Баракат из Египта, на 5.58 метра.

* Валерия Иваненко

Ее коллега Михаил Кохан также оставил далеко позади своих оппонентов, поднявшись на высшую ступень пьедестала, — с лучшей попыткой в 85.14 метров, чемпион Европы в категории U-18 и серебряный призер чемпионата мира U-20 опередил Валентина Андреева из Болгарии на 3.47 метра.

* Михаил Кохан

Еще одно «золото» добыла прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Украинка, начинавшая борьбу в статусе фаворитки, установила личный рекорд — 1.95 метра. Второе и третье место также с лучшими результатами в карьере заняли россиянка Мария Кочанова (1.87 м) и Элизабет Мосс из Австралии (1.82 м).

* Ярослава Магучих

Следом за бронзовой наградой в многоборье вторую медаль аналогичного достоинства завоевала на Играх спортивная гимнастка Анастасия Бачинская. Показав лучший результат в квалификации, в финале вольных упражнений украинка уступила итальянке Джорджии Вилье и Амели Морган из Австралии.

* Анастасия Бачинская (справа) со своим тренером Анной Лев

Наконец, еще одну награду бронзового достоинства добыли наши спортивные акробаты. В смешанных парах (единственный вид соревнований на нынешних играх) Дарья Плохотнюк и Александр Мадей, набрав 27.450 баллов, совсем немного уступили командам из Болгарии (27.850) и Израиля (27.590).

* Александр Мадей и Дарья Плохотнюк

Таким образом, за три дня до завершения Олимпийских игр сборная Украины занимает восьмое место в общем медальном зачете, имея в своем активе 15 наград — 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцы завоевали еще три медали на Юношеских олимпийских играх.

Фото — Facebook Национального олимпийского комитета Украины

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