Двое украинских теннисистов дисквалифицированы пожизненно

Спорт

Украинские теннисисты Вадим и Глеб Алексеенко получили пожизненную дисквалификацию за организацию договорных матчей со своим участием в период с июня 2015-го по январь 2016-го года.

По итогам расследования организации Tennis Integrity Unit, на турнирах ITF Pro Circuit, проходивших во многих европейских странах, таких как Румыния, Турция, Германия и Россия, 35-летние братья-близнецы привлекали третьих лиц, которые делали крупные ставки на исход поединков с их участием.

Примечательно, что, кроме пожизненного запрета на участие в официальных теннисных турнирах, спортсмены должны будут заплатить штраф в размере 250 тысяч долларов. Уроженцы Измаила (Одесская область) за свою карьеру завоевали 15 трофеев ITF на двоих в парных выступлениях, в том числе семь, играя вместе.

На момент дисквалификации Вадим Алексеенко занимал 1113-е место в мировом мужском рейтинге, а Глеб и того ниже — 1724-е.

Отмечу, что братья Алексеенко стали не первыми украинскими теннисистами, кого подвергли пожизненной дисквалификации в нынешнем году. Так, ранее от участия во всех соревнованиях был отстранен Дмитрий Баданов, также влиявший на определенный исход матчей со своим участием, а Юрий Джавакян получил 21-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что арбитр-взяточник отказался работать на ЧМ-2018.

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