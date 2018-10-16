Политика

Стало известно, кто будет представлять Украину на переговорах в Минске вместо Кучмы

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во вторник в Минске Украину представляет дипломат Руслан Демченко. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украину во время этого заседания представляет дипломат и советник президента Руслан Демченко», — сообщила Геращенко.

По ее слова, президент Петр Порошенко позже назначит представителя Украины в ТКГ в связи с оставлением этого поста вторым президентом страны Леонидом Кучмой.

«Именно президент Украины и должен объявить эту фамилию. И 100% это будет патриотичный, профессиональный человек, который будет достойно представлять позицию Украины в Минске», — добавила Геращенко.

Отметим, Леонид Кучма был представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) с 8 июля 2014 года по 2 октября 2018 года. Экс-президент называл Руслана Демченко как возможного преемника в этой роли.

Руслан Демченко является советником президента Украины, также экс-представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.

В 2010—2014 годах Демченко был заместителем министра иностранных дел Украины. В 1992—1996 годах был вторым секретарем посольства Украины в США, в 2000—2005 годах — консулом Украины в Стамбуле, затем послом Украины в Сербии и Черногории.

В конце 90-х был заместителем руководителя управления администрации президента Кучмы, в 2006—2010 годах возглавлял Офис третьего президента Виктора Ющенко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что показательно убрав Захарченко, Россия отправила Украине «сигнал» о том, что намерена изменить вектор своей политики вопросу оккупированных территорий Донбасса.

Неотъемлемой частью плана Кремля, как уже очевидно, является и «перезагрузка» переговоров в Минске.

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