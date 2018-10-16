Спорт

Нурмагомедов отказался от 15 миллионов за реванш с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств (UFC) Хабиб Нурмагомедов, в недавнем бою с Конором Макгрегором защитивший чемпионский титул в легком весе, отказался от реванша с ирландским бойцом несмотря на солидный гонорар, который предлагала сторона соперника.

«Конор неинтересен Хабибу, и он не будет драться с ним ни за какие деньги. Я знаю, что они предложили реванш, и со старта предложили 15 миллионов в случае согласия. Но Хабиб ответил отказом. Пускай Конор становится в очередь и подерется с кем-то другим. А Хабиб хочет драться с Тони Фергюсоном (34-летний американский боец, в 27 боях потерпевший 3 поражения. — Авт.), после чего намерен завершить карьеру», — рассказал родной дядя российского чемпиона Алекс Нурмагомедов.

Добавлю, что после победы над Макгрегором 30-летний боец устроил массовую драку, вследствие которой может быть лишен солидного гонорара. После этого Нурмагомедов пригрозил покинуть лигу смешанных единоборств (UFC), а на встрече с Владимиром Путиным получил одобрение своего хулиганского поступка от главы Российской федерации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что стали известны планы российского чемпиона Нурмагомедова получить украинское гражданство.

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