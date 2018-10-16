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Политика

Рада не нашла голосов для снятия неприкосновенности с Вилкула

14:38 16 октября 2018   258
Александр Вилкул
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада не дала согласия на привлечение к уголовной ответственности представителя «Оппозиционного блока» Александра Вилкула. Решение парламентского комитета поддержали всего 137 народных депутатов.

В парламенте суть претензий к Вилкулу озвучил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Речь идет о причастности нардепа к земельным махинациям в Днепропетровской области в 2011 году, когда он занимал должность губернатора региона.

В частности, Генеральная прокуратура подозревает Александра Вилкула в незаконной передаче земельных участков коллективной собственности в Днепропетровской области в пользование ЧАО «Орджоникидзевский ГОК» и частной фирме «АРТ ЛЕНД». Общие убытки государства в результате этих действий оценили более чем в 5 млн гривен.

В свою очередь депутат заявил, что земля как была в государственной собственности, так и сохранила этот статус. Он также обвинил должностных лиц Генпрокуратуры в злоупотреблении властью, служебном подлоге, превышении власти, препятствовании работе народного депутата и нарушении процедуры следствия.

Напомним, 4 октября депутаты не проголосовали за лишение неприкосновенности народного депутата Сергея Дунаева.

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