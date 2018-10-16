Умер Олег Базилевич

Спорт

Во вторник, 16 октября, около 15:00 после тяжелой болезни на 81-м году жизни скончался легендарный футболист и тренер киевского «Динамо» Олег Базилевич, который в тандеме с Валерием Лобановским в 1975 году привел нашу команду к триумфу в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА.

Олег Петрович Базилевич родился 6 июля 1938 года в Киеве. Нападающий. Заслуженный тренер СССР и Украины, кандидат педагогических наук.

Выступал за ФШМ (Киев) (1954—1955 гг.), «Динамо» (Киев) (1957—1965 гг.), «Черноморец» (Одесса) (1966—1967 гг.), «Шахтер» (Донецк) (1967—1968 гг.).

Чемпион СССР 1961, 1971, 1974 и 1975 годов, вице-чемпион страны 1960 и 1965 годов, обладатель Кубка Советского Союза 1964 и 1974 годов, Кубка кубков и Суперкубка Европы 1975 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года.

Работал главным тренером «Десны» (Чернигов) (1969—1970 гг.), «Шахтера» (Кадиевка) (1971 г.), «Автомобилиста» (Житомир) (1972 г.), «Шахтера» (Донецк) (1972—1973 гг.), «Динамо» (Киев) и сборной СССР (1974—1976 гг., вместе с Лобановским), «Динамо» (Минск) (1977—1978 гг.), «Пахтакора» (Ташкент) (1979 г.), ЦСКА (Москва) (1980—1982 гг.), «Зари» (Ворошиловград) (1984 г.), юношеской сборной Украины (1985 г.), «Славии» (София) (1987—1988 гг.), олимпийской сборной Болгарии (1988—1989 гг.), сборной Украины (ноябрь 1992 г. — сентябрь 1994 г.), олимпийской сборной Кувейта (1995—1996 гг.) и клуба «Эль-Кувейт» (1997 г.).

Трудился на посту председателя комитета Федерации футбола Украины по работе со сборными (1998—2001 гг.), с июня 2002 года пребывал на различных должностях в киевском «Динамо».

В январе 2017-го «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный Олег Базилевич нуждается в помощи.

Ранее «ФАКТЫ» также сообщали, что умер президент футбольного клуба БАТЭ, более 30 лет боровшийся с раком.

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