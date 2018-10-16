Притворялся мертвым: во Франции задержали коррупционера из Украины

Происшествия

Франция присоединилась к усилиям Украины по борьбе с коррупцией. Во французской Бургундии задержали бывшего высокопоставленного гражданина Украины, сбежавшего из родной страны от следствия и суда. Европол называет беглеца «королем элитной недвижимости». Полицейские были шокированы роскошью, которой мигрант окружил себя во французской Бургундии. Только за один день следствие наложило арест на активы стоимостью 4,6 миллиона евро, включая средневековый замок, винтажный Rolls Royce Phantom и три картины Сальвадора Дали.

Задержание состоялось еще 5 октября, но объявили о нем только сейчас. Задержанного подозревают в крупных мошеннических схемах в международном масштабе и в отмывании средств, полученных преступным путем. На родине, в Украине, против гражданина были выдвинуты обвинения в коррупции. Но от ответственности коррупционер ушел очень изобретательно: уехал во Францию и подделал свидетельство о смерти.

Как сообщает Европол, оперативное совещание представителей Франции, Люксембурга и Украины подтвердило, что разыскиваемый подозреваемый не только не умер, но ведет во Франции роскошную жизнь. Возле Дижона была проведена операция, чтобы арестовать подозреваемого вместе с тремя его сообщниками.

В Украинском бюро Интерпола уточнили, что задержанный во Франции украинец не причастен к политике. «Задержанный не имеет никакого отношения к политике. Это обычный умный преступник», — цитирует «Украинская правда» начальника Укрбюро Интерпола Василия Неволю.

Напомним, ранее совместная операция Европола и украинских органов помогла задержать организаторов международных кибератак. Подозревают, что на счету руководителя группы — более тысячи киберпреступлений.

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