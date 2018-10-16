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Олю Полякову распилят за 10 тысяч долларов
Эпатажная украинская певица Оля Полякова, которая снялась в новой комедии Зеленского, готовит «смертельный номер». Специально для сольного дебюта на сцене столичного Дворца спорта исполнительница готовит экстремальный трюк. Полякову распилят прямо на сцене на глазах у тысяч зрителей. Таким будет совместный номер певицы с известным украинским иллюзионистом Андреем Чеканюком. Для этого экстремального трюка заказали специальную декорацию в Европе. Она обойдется певице в 10 тысяч долларов.
«Когда я услышал одну из новых песен Поляковой, понял, что она по своей драматургии идеальна для того, чтобы под нее… распилить артистку! Самой настоящей огромной электрической пилой распиливать ее будет один из лучших иллюзионистов Украины Андрей Чеканюк. Действие будет проходить на полупрозрачном столе, так что зритель сможет увидеть смертельный трюк воочию», — рассказал режиссер шоу «Королева ночи» Герман Ненов.
Гранд-шоу «Королева ночи» станет началом всеукраинского тура Суперблондинки, который стартует весной следующего года.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Полякова рассказывала, как долго штурмовала шоу-бизнес и страдала от комплексов.
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