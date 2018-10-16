- 19:08 Устрицы содержат вещества, помогающие бороться со страшным недугом
- 19:05 Под Винницей на учениях разбился истребитель: фото и подробности
- 19:04 «Донбасс» Лозницы получил в Каннах приз за «пронзительный взгляд на войну»: что посмотреть в кино на выходных
- 18:49 Названо имя задержанного во Франции украинского коррупционера
- 18:45 В Украине снимут фильм по сценарию Олега Сенцова
- 17:57 В Донецкой области десятки тысяч людей остались без воды
- 17:51 Олю Полякову распилят за 10 тысяч долларов
- 17:48 "Верба" или "Берест": эксперт рассказал, какое новое оружие вскоре получит ВСУ
- 17:41 Украина — Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
- 17:23 Рада провалила снятие неприкосновенности с Колесникова
В Донецкой области десятки тысяч людей остались без воды (видео)
В прифронтовой полосе под городом Торецком на Донетичне, на окраине села Чигари, поврежден водопровод диаметром 90 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе Торецкой военно-гражданской администрации. Сейчас водоснабжение сохранено лишь в ПГТ Новгородское и части поселка Щербиновка, жители остальных населенных пунктов остались без воды. «Детали и сроки ремонтных работ уточняются. Извините за неудобства и сохраняйте спокойствие», — говорится в обращении администрации.
Между тем, по данным жителей села Чигари, авария очень серьезная и быстро устранить ее последствия вряд ли получится.
«Водопровод прорвало практически на линии соприкосновения. Авария вызвана проседанием грунта в районе провала, о котором я
рассказывал «ФАКТАМ» в начале февраля текущего года, — сообщил изданию глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. — Тогда обвал грунта произошел прямо у меня на глазах. В 20 метрах от жилого дома образовалась воронка диаметром около 6−7 метров и глубиной около 5 метров. Провал под воздействием погодных условий и боевых действий постепенно увеличивался, и сейчас, по словам жителей, которым недавно было разрешено посетить свои дома, воронка там уже достигла внушительных размеров — метров 10 в диаметре и глубиной с двухэтажный дом. Трубу от проседания грунта прорвало. Рассказывают, что там бьет гейзер высотой 10−15 метров. Находящиеся рядом дома уже оказались в воде. А Торец и ближайшие населенные пункты с населением в 60 тысяч человек остались без водоснабжения.
* Провал грунта в селе Чигари (видео главы гуманитарной миссии «Пролиска» Евгения Каплина)
Рядом с этим водопроводом проходит еще один — диаметром 2 метра, который снабжает водой Краматорск и Славянск на Донетчине, а также населенные пункты, которые к ним прилегают, где проживают до 400 тысяч человек, — продолжает Каплин. — Эта труба тоже под угрозой прорыва.
Кстати, это не первый обвал земли в Чигарях. Местные жители считают, что провал грунта и подтопление могли быть вызваны проседанием шахтных выработок шахты им. Гагарина, которые проходят под поселком. Она расположена в соседней оккупированной Горловке, где сегодня закрыты и затоплены все шахты".
Между тем, для того чтобы отремонтировать водопровод, сначала придется добиться гарантий прекращении огня на данном участке, а затем как-то подобраться к этой части водопровода, ведь в провале образовалось озеро.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», специалисты не могут в полном объеме оценить масштабы надвигающейся экологической катастрофы на Донбассе, потому что на территориях, где остались опасные промышленные объекты, идут боевые действия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.