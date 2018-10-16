В Донецкой области десятки тысяч людей остались без воды (видео)

Украина

В прифронтовой полосе под городом Торецком на Донетичне, на окраине села Чигари, поврежден водопровод диаметром 90 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе Торецкой военно-гражданской администрации. Сейчас водоснабжение сохранено лишь в ПГТ Новгородское и части поселка Щербиновка, жители остальных населенных пунктов остались без воды. «Детали и сроки ремонтных работ уточняются. Извините за неудобства и сохраняйте спокойствие», — говорится в обращении администрации.

Между тем, по данным жителей села Чигари, авария очень серьезная и быстро устранить ее последствия вряд ли получится.



«Водопровод прорвало практически на линии соприкосновения. Авария вызвана проседанием грунта в районе провала, о котором я

рассказывал «ФАКТАМ» в начале февраля текущего года, — сообщил изданию глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. — Тогда обвал грунта произошел прямо у меня на глазах. В 20 метрах от жилого дома образовалась воронка диаметром около 6−7 метров и глубиной около 5 метров. Провал под воздействием погодных условий и боевых действий постепенно увеличивался, и сейчас, по словам жителей, которым недавно было разрешено посетить свои дома, воронка там уже достигла внушительных размеров — метров 10 в диаметре и глубиной с двухэтажный дом. Трубу от проседания грунта прорвало. Рассказывают, что там бьет гейзер высотой 10−15 метров. Находящиеся рядом дома уже оказались в воде. А Торец и ближайшие населенные пункты с населением в 60 тысяч человек остались без водоснабжения.

* Провал грунта в селе Чигари (видео главы гуманитарной миссии «Пролиска» Евгения Каплина)

Рядом с этим водопроводом проходит еще один — диаметром 2 метра, который снабжает водой Краматорск и Славянск на Донетчине, а также населенные пункты, которые к ним прилегают, где проживают до 400 тысяч человек, — продолжает Каплин. — Эта труба тоже под угрозой прорыва.

Кстати, это не первый обвал земли в Чигарях. Местные жители считают, что провал грунта и подтопление могли быть вызваны проседанием шахтных выработок шахты им. Гагарина, которые проходят под поселком. Она расположена в соседней оккупированной Горловке, где сегодня закрыты и затоплены все шахты".

Между тем, для того чтобы отремонтировать водопровод, сначала придется добиться гарантий прекращении огня на данном участке, а затем как-то подобраться к этой части водопровода, ведь в провале образовалось озеро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», специалисты не могут в полном объеме оценить масштабы надвигающейся экологической катастрофы на Донбассе, потому что на территориях, где остались опасные промышленные объекты, идут боевые действия.

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