Леди Гага раскрыла главный секрет женской сексуальности

Шоу-бизнес

Известная американская певица Леди Гага в этом году дебютировала в качестве актрисы. 32-летняя поп-дива снялась в главной роли в фильме «Звезда родилась» (в украинском прокате идет как «Рождение звезды»). Картина уже идет и в украинском прокате. Она является одним из лидеров в рейтинге самых кассовых фильмов октября в разных странах мира. А ее премьера состоялась в начале сентябре в рамках Венецианского международного кинофестиваля.

Леди Гага в связи с выходом фильма дала несколько интервью, в которых рассказала о том, как проходили съемки, о своих отношениях с режиссером и исполнителем главной мужской роли Брэдли Купером. Эксклюзивное право на публикацию в Украине одной из этих откровенных бесед «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

— В начале карьеры певицы вы не особенно пререкались с продюсерами относительно вашего внешнего вида?

— Споры были. Для меня важно было осознавать, что мое мнение тоже учитывается. Знаете, я считаю, что каждая женщина должна стремиться к тому, чтобы не выглядеть, как все другие, сексуально. Ее сексуальность в индивидуальности. Иначе все женщины превратятся в клонов. А меняться я никогда не боялась. Мне это даже нравится.

— Брэдли Купер заставил вас измениться?

— Думаю, да. И я ему за это благодарна. Никогда не забуду, как мы снимали пробы. Брэдли заехал за мной. И вот я спускаюсь по лестнице, а он стоит внизу и смотрит на меня. Потом неожиданно протягивает к моему лицу руку, а в ней — ватная подушечка для снятия макияжа. Конечно, я немного накрасилась перед выходом. А Брэдли аккуратно все это стирает с моего лица и говорит: «Не хочу видеть никакой краски на твоем лице. Мне оно нужно естественным». Так он решил, и я в подавляющем большинстве сцен снималась вообще без макияжа.

Полный текст эксклюзивного интервью Леди Гаги читайте на «ФАКТАХ»: Поначалу мои попытки стать певицей заканчивались тем, что я падала и билась о землю.

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