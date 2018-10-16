Очень мощно: сеть восхитили фото новых казарм для бойцов ВСУ

Украина

Во Львовской области были торжественно открыты новые общежития для военных. Жилье было решено не называть казармами, потому что это двухэтажные общежития европейского типа с комнатами на два-три человека. В каждой из комнат общежития предусмотрены душ и санузел.

Первые бойцы смогут заселиться в новое общежитие через две недели — после того, как будет закончена отделка, смонтирована мебель, и еврообщежития подключат к отоплению.

Пользователи соцсетей не скрывали восхищения как внутренним наполнением жилья, так и тем фактом, что проект не превратился в долгострой.

«Супер темпы», «И не верится. что это для армии. На курортах такое не везде встретишь», «Санаторий в Альпах», «Здорово! Рад, что могу, наконец, сказать: как же не-совково это выглядит!» — комментировали участники дискуссии.

Общежития нового типа строятся в рамках проекта под условным названием «184 общежития». Кроме того, уже разработаны макеты домов с квартирами для сержантского корпуса. В перспективе должна появиться государственная программа жилья для военнослужащих, в том числе служебного жилья для офицеров. Сейчас эта программа на стадии обсуждения.

Напомним, ранее было обещано, что военный городок нового образца и новые общежития для военнослужащих появятся до конца 2018 года еще и на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области.

Фото Юрий Бирюков/Facebook

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