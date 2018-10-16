Очень мощно: сеть восхитили фото новых казарм для бойцов ВСУ

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Во Львовской области были торжественно открыты новые общежития для военных. Жилье было решено не называть казармами, потому что это двухэтажные общежития европейского типа с комнатами на два-три человека. В каждой из комнат общежития предусмотрены душ и санузел.
Первые бойцы смогут заселиться в новое общежитие через две недели — после того, как будет закончена отделка, смонтирована мебель, и еврообщежития подключат к отоплению.
Пользователи соцсетей не скрывали восхищения как внутренним наполнением жилья, так и тем фактом, что проект не превратился в долгострой.
«Супер темпы», «И не верится. что это для армии. На курортах такое не везде встретишь», «Санаторий в Альпах», «Здорово! Рад, что могу, наконец, сказать: как же не-совково это выглядит!» — комментировали участники дискуссии.
Общежития нового типа строятся в рамках проекта под условным названием «184 общежития». Кроме того, уже разработаны макеты домов с квартирами для сержантского корпуса. В перспективе должна появиться государственная программа жилья для военнослужащих, в том числе служебного жилья для офицеров. Сейчас эта программа на стадии обсуждения.
Напомним, ранее было обещано, что военный городок нового образца и новые общежития для военнослужащих появятся до конца 2018 года еще и на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области.
Фото Юрий Бирюков/Facebook
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